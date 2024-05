Bram Sikkens et le K4 belge recalés en demi-finales à Poznan

Sans les trois Olympiens (Artuur et Hermien Peters, et Lize Broekx), laissés au repos, sept kayakistes belges sont engagés sur cette 2e étape mondiale, après Szeged.

Le K4 masculin, composé de Rafael et Stanislas Bastiaens, Jules Vangeel, et Raphael Akerele a pris la 5e et dernière place de sa série en matinée, mais s'est qualifié au temps pour les demies de l'après-midi. Alors qu'ils devaient terminer dans les 3 premiers pour accéder à la finale, les quatre kayakistes belges se sont classés 4e de l'unique demi-finale et sont éliminés.

Samedi, Amber Van Broekhoven, en K1 féminin sur 500m, et Louis Van Geel, en K1 masculin sur 1.000m, entreront en lice.