Bram Sikkens, vainqueur de la finale B, termine 10e du K1 500m à Poznan

Pour leur entrée en lice dans la régate, Louis Van Geel, en K1 masculin sur 1.000m, et Amber Van Broekhoven, en K1 dames sur 500m, se sont qualifiés pour les demi-finales de dimanche. Van Geel a terminé 5e de sa série, à plus de 10 secondes du vainqueur portugais Fernando Pimenta. Van Broekhoven s'est quant à elle classée 5e de sa série éliminatoire, à un peu plus de 4 secondes de la Slovène Anja Osterman. Tous deux devront finir parmi les 3 premiers de leur demi-finale pour accéder à la finale A.

Vendredi, le K4 masculin, composé de Rafael et Stanislas Bastiaens, Jules Vangeel, et Raphael Akerele avait pris la 4e place de la demi-finale et avaient été éliminés. Cette étape polonaise de Coupe du monde se déroule sans les trois kayakistes belges qualifiés pour les JO de Paris (Artuur et Hermien Peters, et Lize Broekx), laissés au repos,