Braxgata recrute le Néerlandais Pirmin Blaak, élu meilleur gardien du monde en 2023

Blaak compte 143 présences en équipe nationale et a été champion d'Europe à trois reprises. Depuis huit ans, il défendait le but d'Oranje Rood et cherchait un nouveau défi.

"Début avril, je suis entré en contact avec le Braxgata qui s'orientait pour la prochaine saison. Les discussions très agréables se sont rapidement enchainées et le choix a été très rapide pour moi", a déclaré Blaak. "Je connais bien le club, nous y avons joué des matchs et l'Euro 2013 à Boom a été organisé au Braxgata. L'équipe est jeune, talentueuse et pleine d'ambition. Je vois que l'équipe et le club sont déterminés à progresser vers le sommet du hockey belge et, je l'espère, européen. Je suis impatient d'apporter ma contribution à ce défi passionnant."

La présence de joueurs du top comme Arthur Van Doren, Loïck Luypaert et Thomas Briel a été un facteur supplémentaire pour l'attirer. "Je trouve beau que des joueurs qui nous ont rendu la tâche si difficile ces dernières années avec l'équipe des Pays-Bas soient maintenant en face de moi et que nous nous battions ensemble pour des titres."