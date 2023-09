Brésil, Japon et Turquie toujours invaincus dans le groupe des Belges

La Turquie, championne d'Europe et numéro 1 mondiale, a écarté l'Argentine 3 sets à 1 (25-16, 22-25, 25-15 et 25-15). Le Brésil n'a pas perdu un set contre Porto Rico 25-21, 25-15 et 25-9. Le Japon s'est imposé aussi 3 sets à 0 face à la Bulgarie (25-20, 25-13,, 25-11).

Plus tôt dans la journée, la Belgique s'était imposée face au Pérou 3 sets à 0: 25-12, 25-13 et 25-21. Avec 14 points, Pauline Martin et Manon Stragier ont été les meilleurs scoreuses côté belge suivies par Marlies Janssens et Silke Van Avermaet avec 8 unités chacune. La capitaine Celine Van Gestel a ajouté 7 points, Nathalie Lemmens 4 et Charlotte Krenicky 3.