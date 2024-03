Brignone gagne le 2e super G de Kvitfjell, Gut-Behrami se rapproche du globe de cristal

L'Italienne Federica Brignone a remporté le second super G de Kvitfjell, 33e manche de la Coupe du monde féminine de ski alpin, dimanche, en Norvège. Deuxième, la Suissesse Lara Gut-Berhami a fait un pas de plus vers la conquête du Globe de cristal.

Gut-Behrami, victorieuse du premier super G de Kvitfjell samedi, conforte sa première place au classement général de la Coupe du monde, où elle totalise 1.594 points. Brignone (1.268 points) grimpe au deuxième rang, à 326 longueurs, au détriment de l'Américaine Mikaele Shiffrin (1.209 points), encore convalescente après sa chute en janvier.

Gut-Behrami est également en tête du classement du petit globe de la discipline avec 540 points, 69 de plus que l'Autrichienne Cornelia Hütter (471), septième dimanche. Brignone suit avec 466 unités.

Il reste six épreuves au programme: un géant et un slalom à Are, en Suède, les 9 et 10 mars et les finales de Saalbach, en Autriche, où seront disputées, dans l'ordre, un slalom (16 mars), un géant (17 mars), un super G (22 mars) et une descente (23 mars).