British Open: Hovland et McIlroy enflamment Saint Andrews

A trois coups du leader à l'entame du troisième tour, Rory McIlroy et Viktor Hovland ont mis le feu au parcours de Saint Andrews samedi pour prendre la tête du British Open avec quatre coups d'avance sur leurs dauphins.

"Nous nous sommes en quelque sorte poussés l'un l'autre", a estimé McIlroy, heureux d'avoir su "rester patient" en début de partie quand Hovland a réussi ses premiers jolis birdies.

Les deux hommes ont rendu une carte de -6 pour un total de -16 et, avant le dernier tour dimanche, ils ont une avance conséquente sur l'Américain Cameron Young (-1 samedi) et l'Australien Cameron Smith (+1 samedi) qui était le leader à l'entame du 3e tour.

Hovland, joueur du Tour européen en quête, à 24 ans, de son premier Majeur, et McIlroy qui vise à 33 ans, un cinquième Majeur huit ans après le dernier qu'il ait obtenu (PGA Championship 2014), partageaient l'avant dernière partie.

Le Norvégien a dégainé le premier en enchaînant quatre birdies du trou 3 au 6. Mais après trois birdies à l'aller, le Nord-Irlandais McIlroy a sorti l'artillerie lourde avec un eagle magistral au 10 pour revenir à hauteur de son partenaire qui y a signé un cinquième birdie.

- "Bien content" -

Depuis le profond bunker situé à une dizaine de mètres de l'entrée du green, McIlroy a sorti la balle qui a roulé pour tomber directement dans le trou.

McIlroy a manqué un nouvel eagle de quelques centimètres au 14, mais n'a pas tremblé pour le birdie qui lui a permis de prendre seul la tête (-16).

Mais au 17, il a manqué son approche et sa balle a traversé la route qui longe le green du plus redouté des trous de Saint Andrews (le fameux Road Hole) et s'est arrêtée à quelques centimètres du mur bordant ladite route... Très gêné pour faire son swing, il a néanmoins réussi à mettre sa balle sur le green surélevé mais le putt qui lui restait était lointain et il n'a pu éviter le bogey, le seul de sa carte.

"Ça aurait pu être nettement pire !, a affirmé McIlroy. La balle aurait pu être contre le mur. Alors réussir à mettre mon chip sur le green et terminer en deux putts... j'étais bien content de m'en sortir en cinq coups" sur ce par 4.

Les deux joueurs ont terminé le parcours sur un birdie au 18, le sixième pour Hovland, le cinquième pour McIlroy.

- Objectif Claret Jug -

"Je n'oublierai probablement pas cette partie de sitôt !", a lancé Hovland qui a lui aussi dû jouer un coup compliqué au 17 depuis un chemin en terre entre le green et la route. Il a pu le jouer avec le putter et s'est mis à portée de par.

"J'ai très bien joué et c'était super de partager cette partie avec Rory", a reconnu le Norvégien qui aura le plaisir d'en partager une autre avec le Nord-irlandais, dimanche avec cette fois en jeu le Claret Jug, le fameux trophée de The Open.

Hovland pourrait devenir le premier Norvégien à remporter un Majeur, qui plus est le 150e British Open, et sur le plus historique des parcours, le Old Course de Saint Andrews où ce sport est né il y a des siècles.

"Il n'y a pas de meilleur endroit" pour gagner ce premier Majeur, a-t-il estimé.

"Enfant, en Norvège, c'est The Open que je regardais le plus, j'ai commencé à le regarder bien avant, par exemple, le Masters, a-t-il ajouté. Remporter le Majeur le plus proche de chez moi, ce serait quelque chose..."

Mais son principal adversaire a, lui, l'expérience de ces moments d'immense pression.

"Je dois simplement rester sur mon plan de jeu. C'est tout ce que je peux faire et je l'ai bien fait ces trois premiers tours puisque j'en suis arrivé là. Maintenant, il faut le faire une dernière fois", a expliqué McIlroy.

Comme cette année, il était à -16 après trois tours quand il avait gagné The Open en 2014...