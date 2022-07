British Open - McIlroy et Hovland prennent les commandes après le 3e tour, Pieters remonte au 13e rang

(Belga) Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, grâce à un eagle, et le Norvégien Viktor Hovland, auteur d'une carte vierge de bogey, ont pris les commandes du British Open samedi à Saint Andrews au terme d'un troisième tour qu'ils ont mené tambour battant.

Thomas Pieters est passé de la 46e à la 13e place, après avoir rendu une carte de 67 pour la deuxième journée de suite. Il était 119e après un 1er tour en 75 coups. Thomas Detry, 18e après le 2e tour, a lui reculé au 48e rang après un 3e tour en 74 coups. McIllroy et Hovland, qui partageaient l'avant-dernière partie, ont rendu une carte de -6 pour un total de -16 et, avant le dernier tour dimanche, ils comptent 4 coups d'avance sur l'Américain Cameron Young (-1 samedi) et l'Australien Cameron Smith (+1 samedi). Ce dernier était leader avec trois coups d'avance sur McIlroy et Hovland à l'entame du 3e tour. McIlroy, vainqueur de The Open en 2014 sur le parcours du Royal Liverpool, était revenu à hauteur de Hovland en tête grâce à un eagle au trou 10 et avait pris seul la tête après un birdie au 14. Mais il a mal négocié l'approche sur le diabolique trou 17 et a concédé son seul bogey de la partie qui a permis au Norvégien d'égaliser. Les deux joueurs ont terminé le parcours sur des birdies au 18, le sixième pour Hovland, le cinquième pour McIlroy. Dimanche, McIlroy tentera de remporter son cinquième Majeur, le premier depuis le PGA Championship 2014. Hovland, lui, est en quête de son premier Majeur. (Belga)