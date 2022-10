Brittney Griner - Brittney Griner: Washington dénonce un "simulacre" avant une audience en appel

(Belga) "Nous sommes au courant de l'annonce par la Russie d'un autre simulacre de justice qui sera imposé à Brittney Griner", star du basket féminin condamnée à une lourde peine de prison par la justice russe, a dit mardi la porte-parole de la Maison Blanche.

"Elle devrait être immédiatement remise en liberté", a ajouté Karine Jean-Pierre lors de sa conférence de presse quotidienne. Brittney Griner, condamnée en Russie à neuf ans de prison pour trafic de cannabis, a fait appel de sa condamnation, et cet appel sera examiné le 25 octobre par un tribunal russe. Considérée comme l'une des meilleures joueuses de basket au monde, Brittney Griner, 31 ans, avait été arrêtée en février à Moscou en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Elle a reconnu avoir été en possession de cette substance, affirmant toutefois l'avoir apportée en Russie par inadvertance et l'utiliser légalement aux États-Unis comme anti-douleur. Son cas, ainsi que celui d'un autre Américain détenu dans le pays, l'ancien militaire Paul Whelan, ont pris une ampleur géopolitique dans le contexte de la crise entre Moscou et Washington liée à l'offensive russe en Ukraine. Le président américain Joe Biden avait rencontré en septembre les familles de Brittney Griner et Paul Whelan pour les assurer de son soutien. Les États-Unis assurent avoir fait une offre à Moscou pour leur libération. Les Russes doivent maintenant "faire une contre-offre sérieuse", a dit mardi Karine Jean-Pierre. (Belga)