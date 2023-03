Broeders en finale de la perche: "Tout s'est bien passé"

En qualifications, Broeders a réussi à franchir 5m75, la hauteur exigée pour une qualification directe en finale, dès son premier essai. Avant cela, il avait passé du premier coup 5m40 et 5m55 et avait eu besoin de deux essais pour franchir 5m65.

"Je n'ai pas paniqué après mon échec à 5m65", a expliqué Broeders. "J'ai gardé la tête froide et j'ai rectifié le tir. Tout est bien qui finit bien, j'ai mon ticket pour la finale. Ce n'est jamais facile en qualifications, il y a toujours beaucoup de temps entre les sauts et c'est difficile de rester chaud."

"Je veux surtout bien récupérer en vue de la finale et je vais directement me glisser dans mon lit", a confié Broeders. "Pour être honnête: qui a établi un programme qui nous a fait commencer si tôt (9h heure locale, ndlr)? Cela pouvait facilement commencer une heure plus tard. J'ai dû sortir de mon lit à 5h, en Belgique il était même 3h."

Broeders, 27 ans, a battu le record de Belgique en salle le mois passé à Torun, le portant à 5m82. En plein air, il a sauté trois centimètres plus haut. "Mon ambition reste la même. Je veux aller vers 5m90 et j'espère une médaille."