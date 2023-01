Brooke Henderson gagne le premier tournoi de la saison en LPGA

(Belga) Brooke Henderson a remporté dimanche à Orlando, en Floride, le Tournament of Champions, tournoi de golf du circuit féminin américain (LPGA) doté de 1,5 million de dollars. Avec un dernier tour en 70 coups, deux sous le par, la Canadienne s'est imposée avec un total de 272, 16 sous le par.

Henderson a mené le tournoi du début à la fin, s'imposant avec quatre coups d'avance sur la Suédoise Maja Stark et l'Anglaise Charley Hull. L'Américaine Nelly Korda suit à cinq coups. Le Tournament of Champions lance la nouvelle saison du LPGA. Seules les joueuses qui ont remporté un tournoi du circuit peuvent participer à cette épreuve. Henderson a décroché sa 13e victoire sur le circuit américain. Elle compte aussi deux tournois majeurs, le PGA Championship 2016 et l'Evian Championship 2022, à son palmarès.