Brooklyn chavire pour le New York Liberty et le basket féminin

Il y a cinq ans, l'équipe de basket féminin du New York Liberty jouait dans une salle semi déserte en lointaine banlieue. Cette saison, les championnes olympiques Sabrina Ionescu et Breanna Stewart disputent les phases finales dans une arène survoltée à Brooklyn, symbole d'une nouvelle ère pour la WNBA.

"Une foule comme ça rend les choses beaucoup plus faciles", a remercié l'intérieure Breanna Stewart, après une première victoire contre Atlanta dimanche (83-69).

En 2024, l'équipe a joué devant plus de 12.000 spectateurs en moyenne, soit 64% de mieux que la saison 2023, déjà en hausse de 45%. La franchise, rachetée en 2019 par le fondateur et président d'Alibaba, l'homme d'affaires taiwano-canadien Joe Tsai, et son épouse et femme d'affaires Clara Wu Tsai, également propriétaires des Nets de Brooklyn et de la salle du Barclays Center, table sur un doublement de ses revenus billetterie en 2024.

ELSA

L'offre est déjà pléthorique à New York, dominée par le sport masculin, avec les Mets et les Yankees (base-ball), les Nets et les Knicks (NBA), les Giants et les Jets (football américain), les Rangers (hockey sur glace) et encore New York City FC et les Red Bulls (football).