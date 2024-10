Bruce Springsteen exprime son soutien à Kamala Harris et à Tim Walz

La rock star américaine Bruce Springsteen soutiendra Kamala Harris et son colistier Tim Walz lors de l'élection présidentielle américaine de novembre, a annoncé l'Américain de 75 ans dans une vidéo partagée sur son Instagram. "Donald Trump est le candidat présidentiel le plus dangereux de ma vie", a fustigé le chanteur de "Born in the U.S.A.".