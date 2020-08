Brussels GP: Sacoor signe son record de la saison et y met un terme : "je rentre demain aux USA"

(Belga) Jonathan Sacoor a couru son 400m le plus rapide de la saison dimanche lors du Brussels GP. Le champion de Belgique du 400m a couvert le tour de piste en 46.56 secondes. Le Tornado renonce aux championnats de Belgiue et au Mémorial Van Damme afin de poursuivre ses études aux Etats-Unis qu'il rejoindra dès ce lundi.

Le meilleur temps de la saison de Sacoor depuis son ouverture à Braine-l'Alleud la semaine dernière était de 47.11. Dimanche, à l'occasion de son second et dernier 400 mètres de l'année, il s'est révélé plus rapide. Son record personnel est depuis 2018 de 45.03. "C'est une saison étrange, dans laquelle je n'ai jamais pu prendre le rythme de la compétition", a déclaré Sacoor. "Je suis content d'avoir pu faire deux courses après tout, et dans l'ensemble, je ne peux pas me plaindre de mon niveau. Ce fut une saison intéressante, mais mentalement difficile, où l'un après l'autre tout a été annulé. En fin de compte, tout a été fait purement en fonction de 2021". La saison de Sacoor est déjà terminée. "Je suis attendu au Tennessee demain. J'ai un vol direct pour Washington, et de là je me rends à Nashville. Les cours commencent le 20 août, et je dois subir les tests de coronavirus et m'isoler pendant deux semaines. Pendant ces deux semaines, j'ai le droit de m'entraîner dehors par moi-même, et c'est ce que je vais faire. Ce n'est que début septembre que je prendrai une période de repos, puis je commencerai à préparer la prochaine saison". Sur le 800m, Renée Eykens a signé le temps de 2:04.52 est restée bien au-dessus de son record personnel qui est de 2:00.00. Chez les messieurs, Eliott Crestan en 1:47.37 est passé près de son meilleur temps (1:46.84). Sur l'inhabituelle distance de 1000 m, Ismael Debjani espérait secrètement s'emparer du record belge d'Ivo Van Damme, qui est de 2:15.5. Il ne l'a pas vraiment menacé terminant en 2:18.44. . (Belga)