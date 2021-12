Bryce Bennett s'offre un premier succès en Coupe du monde avec la descente de Val Gardena

(Belga) L'Américain Bryce Bennett a décroché la première victoire de sa carrière en Coupe du monde de ski alpin en remportant la descente de Val Gardena samedi en Italie.

Bennett a signé un chrono de 2:02.42 pour devancer l'Autrichien Otmar Striedinger de 14 centièmes et le Suisse Niels Hintermann de 32 centièmes. Vainqueur du Super-G vendredi et favori pour la victoire samedi, Aleksander Kilde a dû abandonner. Le Norvégien est sorti de piste après avoir touché une porte à la mi-parcours. Tenant du gros globe de cristal, Alexis Pinturault était lui absent à Val Gardena. Au classement de la Coupe du monde, le Suisse Marco Odermatt, qui a fait l'impasse sur la descente samedi, reste en tête avec 453 points devant l'Autrichien Matthias Mayer, 16e samedi, (405) et Aleksander Kilde (329). Dimanche et lundi, le cirque blanc fera arrêt à Alta Badia, toujours en Italie, où deux slaloms géants seront au programme avant un slalom à Madonna mercredi. (Belga)