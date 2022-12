C'est complètement fou: ce joueur de football américain jure avoir 12 ans et fait vriller les fans américains (vidéos)

Jeremiah Johnson est lancé dans une drôle de quête. Ce joueur de football américain, récemment nommé meilleur joueur lors d'un match du championnat national des jeunes, est en train de retourner les fans de football américain. En effet, ce dernier affirme être âgé de 12 ans, ce que de nombreux observateurs mettent en doute.

En cause ? Son physique. Déjà bien bâti et porteur d'une moustache, il fait l'objet de nombreux soupçons, certains évoquant même un certificat de naissance trafiqué. Mais Jeremia Johnson persiste et signe. La maman d'un de ses coéquipiers et aussi montée au créneau, affirmant que si son physique pouvait le faire passer pour un joueur plus âgé, Jeremiah avait bel et bien 12 ans, annonçant qu'il avait déjà une moustache il y a un petit moment. Il joue d'ailleurs pour l'équipe U12 des Dragons.

Sur les réseaux sociaux aussi, le phénomène grandit. Mais jusqu'ici, son âge est bien et bien confirmé.