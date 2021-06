Hand: Barcelone bat Nantes et rejoint Aalborg en finale de la Ligue des champions

Le FC Barcelone a dominé Nantes (31-26) pour accéder à la finale de la Ligue des champions de handball samedi à Cologne (Allemagne) où il rejoint l'outsider danois Aalborg, vainqueur plus tôt du Paris SG (35-33).

La finale dimanche (18h00 françaises) donnera donc lieu à un choc des extrêmes entre le géant catalan, en quête d'un dixième trophée record, et Aalborg, présent pour la première fois au Final Four.

Si le Paris Saint-Germain, pourtant favori, a subi son cinquième échec en six saisons dans le dernier carré, en cédant face à Aalborg, le Barça a lui fait respecter la hiérarchie.

Le "H", qui avait écarté deux grosses cylindrées, Veszprem et Kielce, lors des tours précédents, a bien résisté au FC Barcelone et à sa colonie française (Mem, Fabregas, Nguessan et Sorhaindo) avant de céder dans le dernier quart d'heure.

Les Blaugrana, avec un bon Gonzalo Perez de Vargas dans les buts, se sont détachés dans le "money time".

Moins de six mois après sa défaite en finale de l'édition précédente devant les Allemands de Kiel, les Barcelonais ont une nouvelle occasion de remporter la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2015.

De son côté, Aalborg peut devenir le premier club danois à inscrire son nom au palmarès de la compétition.