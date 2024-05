C1 de hand féminin: la passion de Metz pour ses Dragonnes

Partager:

Une ferveur à nulle autre pareille, un palmarès unique en France: en dépit d'une moindre publicité du sport féminin, Metz vibre pour ses Dragonnes, l'équipe de handball de la ville. Ils seront 5.000 au rendez-vous samedi pour accueillir le CSM Bucarest en quart de finale retour de Ligue des champions, à guichets fermés aux Arènes de Metz. Après leur victoire en Roumanie à l'aller (27-24), les Dragonnes apparaissent en situation idéale pour s'offrir un Final Four européen les 1er et 2 juin à Budapest, deux ans après leur troisième place dans la compétition reine.

Parmi ces passionnés, Solange et Dominique Hardouin, un couple de retraités, suit l'équipe à domicile comme à l'extérieur depuis dix ans. Au hand, "il y a moins de friction" qu'au football, estime Dominique Hardouin avant un match contre le grand rival brestois, quand sa femme explique que le programme de la famille est basé sur le calendrier des Dragonnes: pas question de partir en vacances s'il y a un match à domicile. - Palmarès record en France - "Les Dragonnes à Metz, c'est +the place to be+ actuellement" pour Thierry Weizman, président du club. Pour lui, ce succès auprès du public est "assimilé à l'idée de travail, à l'attachement etc."

Metz Handball attire au-delà de la Moselle, avec des partenaires luxembourgeois ou de la région Grand Est. En partie grâce à ces partenaires et à l'attachement d'un territoire, il a évité de disparaître lorsqu'il affichait, en 2005, un déficit record de 1,4 million d'euros. Le club a le deuxième budget du pays, avec 4,3 millions d'euros, loin derrière son principal adversaire, Brest (7,7 millions). "Le public extraordinaire" de Metz "renvoie l'ascenseur", selon Thierry Weizman. "On est chaud patate!", renchérit Christian Paul, un supporter. Pour lui, les Dragonnes donnent "une très bonne image du sport", avec un jeu "physique mais sans agressivité", un "très bon état d'esprit". Si les Lorraines pourraient abandonner cette édition à Brest, elles ont remporté huit des dix derniers titres de championnes de France, et une qualification samedi leur offrirait une troisième participation en cinq Final Four. Le club entraîné par Emmanuel Mayonnade fournit à l'équipe de France de nombreuses joueuses cadres comme la gardienne Hatadou Sako, les ailières Chloé Valentini et Lucie Granier ou le pivot Sarah Bouktit, championnes du monde en 2023.