Cam Davis gagne le tournoi de Detroit

Davis, 29 ans, a rendu une dernière carte de 70, deux sous le par, après quatre birdies et deux bogeys. Le joueur de 29 ans, déjà vainqueur du tournoi en 2021, a devancé d'un coup son compatriote Min Woo Lee, l'Anglais Aaron Rai et les Américains Akshay Bhatia et Davis Thompson.

Adrien Dumont de Chassart n'avait pas réussi à passer le cut.