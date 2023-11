Camara , avec 5 points et 3 rebonds, vainqueur de Memphis après prolongation

Toumani Camara a joué 31 minutes pour inscrire 5 points et prendre 3 rebonds lors de la victoire, après prolongation, 115 à 113 face à Memphis Grizzlies lors des rencontres disputées vendredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (NBA).

L'ailier bruxellois, 23 ans, a shooté à 2/8 à distance dont un 0/3 à trois points, ajoutant deux interceptions, une passe décisive à sa ligne de stats pour 1 perte de balle et quatre fautes personnelles.

Shaedon Sharpe aura inscrit les lancers permettant à Portland de jouer une prolongation qu'il a dominée. Le meneur des Trail Blazers a terminé avec 22 points et 5 rebonds en 46 minutes. Malcolm Brodgon, l'autre arrière de Portland, s'est offert 10 assists pour 24 points et 7 rebonds en 44 minutes de jeu. Jerami Grant a ajouté 26 points et 8 rebonds.