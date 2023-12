Camara et Portland s'inclinent face aux Spurs de Wembanyama, Detroit en chute libre

Portland et Toumani Camara se sont inclinés 105-118 face à San Antonio jeudi en NBA. Le Bruxellois a marqué 1 point et capté 7 rebonds en 21 minutes passées sur le parquet du Moda Center, dans une rencontre marquée par la performance du jeune prodige Victor Wembanyama.

"Wemby", le N.1 de la draft, devient le premier joueur de l'histoire de la NBA à enregistrer 30 points et 7 contres en moins de 30 minutes de jeu. Il est également le deuxième rookie de l'histoire à avoir au moins 30 points, 5 rebonds, 5 passes et 7 contres en un match, après la légende des Spurs David Robinson en 1990, qui avait alors 24 ans.

Le géant français (2,24m) de 19 ans, qui n'a joué que 24 minutes, a marqué 30 points et pris 6 rebonds, offrant ainsi à la franchise de San Antonio sa cinquième victoire de la saison. Il a également effectué pas moins de 7 contres et offert 6 passes lors d'un match à sens unique en faveur des Spurs.

Malgré ce succès, San Antonio, reste dernier de la conférence Ouest avec 5 victoires pour 25 défaites, juste derrière Portland, 14e avec 8 victoires et 22 défaites.

Battu par les Boston Celtics (128-122), Detroit a subi un 28e revers d'affilée jeudi, égalant le record de défaites consécutives en NBA, établi par les Sixers sur les saisons 2014-15 et 2015-16. Ce deux jours après avoir encaissé une 27e défaite de rang, soit le record sur une seule saison.

Les Celtics, premiers à l'Est et toujours invaincus à domicile, ont pu compter sur Kristaps Porzingis (35 pts) et Jayson Tatum (31 pts) pour l'emporter aprè!s prolongation, en remontant un déficit de 21 points.