Camara inscrit 11 points et prend 7 rebonds mais Portland s'incline contre les Clippers

Les Portland Trail Blazers ont essuyé leur 5e défaite consécutive, vendredi face aux Los Angeles Clippers (117-125) en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Toumani Camara, qui n'avait inscrit que 3 points au total sur ses deux derniers matchs, a émergé avec une solide performance à 11 points et 7 rebonds, assortis d'un assist en 32 minutes.

L'armada des Clippers, qui luttent pour les sommets à l'Ouest, n'a pas flanché et Paul George a fini meilleur marqueur avec 31 points. Avec 44 victoires et 25 défaites, LA s'isole en 4e position derrière un trio de tête formé par OKC (49v-20d), Denver (49v-21d) et Minnesota (48v-22d).

Les ténors ont fait respecter leur statut. Oklahoma a remporté un large victoire sur le parquet de Toronto (103-125) grâce à 23 points, 8 assists et 7 rebonds de leur meneur Shai Gilgeous-Alexander. Les Wolves se sont quant à eux offert le 3e de l'Est, Cleveland (43v-27d). Une bonne deuxième mi-temps collective a permis de sceller un succès 104-91 et maintenir l'écart sur le peloton.