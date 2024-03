Camara s'impose avec Portland après prolongation, un record pour Donkic

Toumani Camara a joué 32 minutes pour inscrire 15 points (3/6 à 2pts, 2/4 à 3 pts et 3/3 aux lancers), prendre 9 rebonds, réussir 4 assists et une interception (pour une perte de balle et 3 fautes personnelles). Deandre Ayton, de retour de blessure, a terminé la partie avec 30 unités et 19 rebonds au compteur.

Par ailleurs, le Slovène Luka Doncic a réussi une série statistique record et les Phoenix Suns ont perdu face aux Boston Celtics malgré 45 points de Kevin Durant.