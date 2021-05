Camille Laus, Cynthia Bolingo, Kevin Borlée et Jonathan Sacoor courront deux fois samedi

(Belga) Carole Bam et Jacques Borlée ont composé leur relais pour les séries du 4X400m aux Relais mondiaux de Chorzow en Pologne, samedi. Camille Laus, Cynthia Bolingo, Kevin Borlée et Jonathan Sacoor devront courir deux fois en deux heures de temps.

Les Belgian Cheetahs avec, dans l'ordre, Cynthia Bolingo, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus seront sur la piste dès 19h00. La Belgique figure dans la première des trois séries avec la Suisse, l'Espagne, l'Italie et la Pologne dans le couloir 3, les deux premiers ne sont pas occupés. A 19h45, ce sera au tour des Belgian Tornados avec, toujours dans l'ordre, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée. Les Belges sont dans la deuxième des trois séries avec l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Turquie et les Pays-Bas, au cinquième couloir (les deux premiers ne sont pas occupés). Pour ces deux relais, une place parmi les dix premiers chronos est synonyme de qualification pour les championnats du monde à Eugène en juillet 2022. A 21h21 enfin, place au relais mixte, où une place dans le top 12 est qualificative. Jonathan Sacoor partira en premier suivi de Cynthia Bolingo, Camille Laus et Kevin Borlée, au couloir 2, le premier n'étant pas occupé, avec l'Italie, la Pologne, l'Afrique du Sud, le Japon, la Colombie et la Slovaquie dans la deuxième des trois séries. Les deux premiers de chaque série et les deux meilleurs temps ensuite sont qualifiés pour la finale dimanche. (Belga)