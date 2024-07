Canoë slalom: Gestin en or et dans le sillage d'Estanguet

Gestin a apporté à la France sa quatrième médaille d'or. Le Breton, vice-champion du monde 2023 de C1, a devancé le Britannique Adam Burgess (2e) et le Slovaque Matej Benus (3e), rélégués à plus de cinq secondes.

Gestin avait frappé les esprits dès les qualifications qu'il avait survolées en signant à chaque fois un sans-faute et le meilleur chrono des deux manches.

Dans une ambiance survoltée rappelant celle d'un stade de football, il a récidivé lundi en demi-finale, en reléguant son premier poursuivant, l'Espagnol Miquel Trave, à plus de trois secondes.

Rebelote en finale: parti en douzième et dernière position pour la manche la plus importante de sa jeune carrière, il n'a pas craqué et a réussi un nouveau sans-faute pour la plus grande joie des 12.000 spectateurs qui ont longuement scandé son prénom une fois la ligne d'arrivée franchie.