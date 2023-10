Carton de Volendam, Vise s'impose à Hurry Up, holdup de Pelt à Izegem

La neuvième journée de BENE-League de handball s'est déroulée dans son entièreté ce samedi soir. Bocholt a pris facilement le dessus sur Hubo 31-19 alors que Volendam inflige une phénoménale raclée à Houten 55-31. Le HC Visé, qui effectuait le plus long déplacement aux Pays-Bas pour affronter Hurry Up, a réussi la bonne opération en s'imposant méritoirement sur le fil 25-26.

In fine, le Sporting Pelt a réalisé le holdup parfait en s'imposant 28-29 à Izegem. Les Flandriens qui menaient 17-11 à la mi-temps, ont une fois encore connu un passage à vide dans le troisième quart d'heure, laissant ainsi les visiteurs revenir à 23-20. Pelt ne prendra l'avance qu'à la 58ème minute, 27-28. Izegem méritait mieux.

Bocholt et les Lions sont en tête du classement avec 14 points. Suivent avec 13 points le HC Visé et Volendam, le cinquième Aalsmeer compte 13 points, Pelt est sixième avec 10 points. Ensuite on trouve Eupen, Hurry Up et Bevo avec 9 points, Hubo et Houten occupent à égalité la dixième place avec 3 points, Izegem ferme la marche avec 0 point.