Casse, avant son entrée en lice : "La fraîcheur mentale peut faire une énorme différence"

"Ma préparation s'est déroulée comme je l'espérais", a-t-il confié. "Je n'avais plus de pression de me qualifier pour les Jeux et j'ai donc pu établir sereinement mon calendrier. Je voulais absolument participer au Grand Chelem de Paris, car il a lieu dans la ville hôte des Jeux, et c'est l'un des plus importants tournois du calendrier. J'ai choisi d'y ajouter celui de Tashkent et de renoncer à l'Euro, car ce n'était pas nécessaire. Ainsi, j'arrive nettement plus frais et mieux préparé au départ."

"Lors des Jeux à Tokyo, le Championnat du monde s'était également déroulé avant", a-t-il poursuivi. "J'y étais arrivé très détendu, car rien n'était obligatoire. On briguait la médaille d'or aux Jeux. Et j'étais devenu champion du monde. Je pense que c'est très important d'être décontracté et de produire simplement mon judo. Et si le résultat est décevant? 'So be it'. Je veux bien entendu être champion du monde, mais ce n'est pas le plus important cette année. C'est l'année des Jeux et la grande forme, il faut la garder pour les Jeux. Et la fraîcheur mentale peut faire une énorme différence."