Casse entame son année olympique à Paris ce week-end: "Une énorme envie de combattre"

"Cette année est entièrement tournée vers les Jeux", a-t-il confié mardi dans un communiqué. "Tout ce que je vais faire ces prochains mois le sera dans le but d'arriver aux Jeux dans les meilleures dispositions possibles. Tant mentalement, que physiquement et techniquement. J'ai une énorme envie de combattre. Je continue à travailler dur pour améliorer les aspects qui doivent encore l'être, surtout au niveau du kumikata (NdlR : la prise de garde) et pour activer encore plus mes jambes afin de préparer une forte attaque ou pour déstabiliser l'adversaire."

"Je veux montrer un bon judo et me sentir libéré sur le tatami", a-t-il poursuivi. "L'ambiance dans la salle est toujours géniale et beaucoup de Belges viennent nous soutenir. Je regrette que le tournoi olympique se disputera ailleurs. C'est chouette de combattre encore une fois à Paris avant les Jeux, mais cela ne rendra pas cette compétition plus particulière. C'est un tournoi toujours très relevé. Il faudra être très concentré et commettre le moins d'erreurs possible. Le résultat est encore secondaire, mais j'aimerais bien me retrouver à nouveau sur le podium."