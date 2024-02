Casse soulagé après sa victoire à Paris : "des perspectives encourageantes pour les JO"

"Ce fut une longue journée, avec d'âpres combats", a confié Matthias Casse. "Je suis d'ailleurs pas mal amoché, tant au visage qu'au tibia. Je vais certainement encore le sentir quelques jours, mais il n'y a rien de grave. Cela a été journée a été difficile dès le début, avec des combats compliqués et des adversaires costauds que je n'avais, pour certains, encore jamais rencontrés. Mais je suis content d'avoir pu les affronter, comme Tckaev, dans l'optique des Jeux Olympiques. Un jeune Russe également, lors de mon deuxième combat, et qui risque certainement de refaire parler de lui. J'ai d'ailleurs croisé beaucoup de jeunes, une nouvelle génération qui est en train d'éclore et qui a renvoyé une bonne partie de la vieille garde à la maison. Voilà qui s'annonce palpitant pour l'avenir. Il y aura certainement du changement après les Jeux. À l'arrivée, je suis content et soulagé. Je n'ai pas commis trop d'erreurs et les perspectives pour les prochaines compétitions et les Jeux sont encourageantes. Terminer avec la médaille d'or autour du cou à Paris est toujours chouette. Qui plus est dans une année olympique et dans la ville qui accueillera les Jeux. C'est un très bon début. Et si la suite est du même acabit, je serai ravi".

Matthias Casse restera dans la capitale française jusqu'à jeudi pour un mini-stage. Son prochain tournoi sera le Grand Chelem de Tashkent, en Ouzbékistan, début mars.