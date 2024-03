Castors Braine annonce un premier renfort pour 2024-2025 avec la jeune Lalie Dupont

Dupont, 17 ans, débarque en provenance de Brunehaut, son club formateur. Elle a inscrit 10,8 points de moyenne cette saison avec le club hennuyer, lanterne rouge en Top Division Women. "Lalie est un poste 2 d'avenir qui performe déjà en TDW1 malgré son jeune âge, avec des stats parfois impressionnantes. Elle amènera à l'équipe toute sa vitesse et ses percussions ainsi que beaucoup d'énergie. On se réjouit de voir Lalie suivre les traces pas à pas, sans bruler les étapes, d'illustres joueuses aussi arrivées jeunes à Braine et aujourd'hui en équipe nationale des Belgian Cats", a écrit le club dans un communiqué.

Castors Braine occupe actuellement la 2e place du championnat derrière Malines avant le duel entre les deux équipes lors de la dernière journée de la phase classique dimanche.