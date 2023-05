Castors Braine salue le retour de Sarah Dossou

Sarah Dossou "amènera à la future équipe des Castors ses qualités athlétiques, sa défense et sa vitesse qui correspondant parfaitement à l'identité et au jeu rapide brainois", a commenté le président du club brainois, Jacques Platieau, dans un communiqué. La saison dernière, la jeune hennuyère avait compilé 8.3 points, 2.3 rebonds et 1.9 assists en 28.7 minutes de moyenne en championnat, ainsi que 3,4 points, 2,1 rebonds et 1,1 assist en EuroCoupe FIBA.

Il s'agit de la cinquième arrivée dans les rangs des finalistes du championnat et de la Coupe de Belgique après Marie Vervaet, Nastja Claessens, Ine Joris et Morgane Armant.