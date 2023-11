Castors Braine s'impose face à Keltern et assure sa place en 16es de finale

Avec ce succès, Castors Braine conforte sa deuxième du groupe et est d'ores et déjà assuré de disputer les 16es de finale. Les deux premières équipes de chacun des 12 groupes ainsi que les huit meilleurs troisièmes sont en effet qualifiés. Braine ne peut plus terminer au-delà de la 2e place dans son groupe mais pourrait encore arracher la première place aux London Lions.

Déjà victorieuses à Keltern (74-80) lors du premier match, les Brainoises n'ont jamais été inquiétées par les Allemandes. Après 25-17 (10e), les Brainoises comptaient déjà 21 longueurs d'avance au repos (55-34).