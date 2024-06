"Ce bloc de 4 matchs est super important en vue des Jeux", analyse Victor Wegnez

"On n'a pas très bien commencé contre les Britanniques, qui ont bien dominé le 1er quart-temps", a analysé Victor Wegnez, auteur du 1er but belge. "Ensuite on a connu notre 'momentum'. On a bien gardé la balle, choisissant d'attaquer quand on le voulait. Au final, on n'a pas créé énormément de danger. Je pense même qu'ils ont eu un peu plus d'occasions franches que nous. Mais je marque sur un shoot dévié par un défenseur adverse et Alexander (Hendrickx) convertit un pc. En 2e mi-tmps, on relance un peu le match en faisant une erreur, avant de se reprendre, avec un 2e pc transformé", a encore commenté le milieu de terrain bruxellois.

Avant ce bloc de 4 matchs de clôture de la Pro League, les 19 Red Lions qui seront de la partie à Paris, ont suivi 2 semaines d'entraînements intensifs à Wilrijk, avec 6 double sessions. "Avec ces entraînements et les 4 derniers matchs de Pro League, le but est d'avoir la même charge de travail que nous connaîtrons aux JO, avec au minimum 8 matchs en quelques jours. On sent que l'on monte bien en puissance. Il faudra confirmer mardi contre les Pays-Bas. Ce bloc est super important par rapport à notre pic de forme et nos connexions en vue des JO", a ponctué Wegnez.