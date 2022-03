Ce boxeur américain prêt à offrir 30 millions de dollars pour organiser un combat entre Will Smith et Chris Rock

La gifle de Will Smith sur Chris Rock, en pleine cérémonie des Oscars, continue de faire parler. Et cela dépasse désormais la sphère des médias et du cinéma, avec le boxeur Jake Paul qui a décidé de s'en mêler. Ce dernier a été sollicité sur Twitter pour organiser un combat entre les deux acteurs. Il ne fallait pas lui dire cela deux fois.

Jake Paul a ainsi révélé être prêt à offrir 15 millions de dollars à chaque acteur pour qu'ils s'affrontent sur le ring en août prochain. Il a ensuite demandé à être mis en relation avec les deux agents concernés pour organiser cet événement. Difficile d'y croire, mais sait-on jamais !