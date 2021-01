Une célébration FOLLE en rugby: ce joueur fête la victoire... en portant l'arbitre (vidéo)

Le rugby français peut nous surprendre. Ce vendredi, l'ailier Josaia Raisuge, qui évolue à Nevers, a célébré la victoire de son équipe de manière absolument inédite. Vainqueur face à Bézier, il n'a pu contrôler son enthousiasme à la fin de ce match de Pro D2.

Il a donc, sans une once d'hésitation, décidé de porter l'arbitre pendant plusieurs secondes. Un geste incroyable et totalement interdit, qui lui a valu une exclusion et qui devrait engendrer une suspension. Son coach, Xavier Péméja, était en colère en fin de rencontre. "C'est inadmissible. Je sais qu'il sera puni par la Commission de discipline, c'est tout a fait normal. Et moi je vais m'occuper de lui. Je ne peux pas l'accepter. Cela va très très mal se passer", a-t-il clamé.

La scène, en attendant, fait le tour du monde. Une célébration pour le moins inattendue !