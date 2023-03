Cedric Nuytinck en quarts de finale du double à Singapour

Le duo belgo-polonais a battu en 8e de finale les Anglais Liam Pitchford (WTT 24) et Paul Drinhall (WTT 72) 3 sets à 1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-7).

Lundi, Martin Allegro (WTT 84), N.1 belge, et Florent Lambiet (WTT 143) ont été éliminés au premier tour du double, s'inclinant 3 sets à 1 (13-11, 11-9, 13-15 et 11-7) face aux Hongkongais Wong Chun Ting (WTT 30) et Ho Kwan Kit (WTT 107).