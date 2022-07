Cela change de Twitter: cet Anglais provoque un champion du monde, fait 4h de route pour l'affronter et se fait écraser (vidéos)

Sunny Edwards n'en croit toujours pas ses yeux. Le champion du monde de boxe a reçu la visite surprise d'un "troll", un homme qui s'amusait à le tacler en permanence sur Twitter. Ce dernier, visiblement en confiance, a en effet parcouru la route le séparant de Londres à Sheffield, payant 130€ pour son voyage.

Sur Twitter, ce fameux personnage, appelé Fab Tanga, avait affirmé qu'il se rendrait sur place entre 11h et midi pour se battre contre le champion du monde. "Si tu ne viens pas, j'irai hurler dans tout Sheffield que tu es un lâche", a-t-il écrit. Il a tenu sa promesse. Sunny Edwards s'est d'ailleurs rendu devant son centre d'entraînement et a accepté de combattre ce fameux hater.

Résultat: une leçon de boxe, du sang dans la bouche et un regret éternel d'avoir perdu 130€ pour se faire écraser. Il a cependant obtenu un selfie et un message de la part de son adversaire du jour. "Je te respecte pour avoir fait 4h de train pour me sortir du lit en me servant de sparring partner", a écrit le Britannique. Tout est bien qui finit bien.