Ces frères font faute l'un sur l'autre et prennent une pénalité: en tribune, leurs parents n'en croient pas leurs yeux (vidéo)

Pierre-Olivier et Mathieu Joseph ont vécu une drôle de mésaventure hier soir. Les deux hommes sont frères et s'affrontaient pour la première fois lors d'un match de NHL, en hockey sur glace. L'un défendait les couleurs des Ottawa Senators, l'autre celles des Pittsburgh Penguins. Si la situation est déjà étrange pour les deux hommes dès le départ, un petit cafouillage va rendre cela absolument épique.

En effet, les deux hommes vont être pénalisés et placés en prison, pendant deux minutes, en raison d'une faute commise l'un sur l'autre. Les deux ont en effet laissé traîneur leur crosse une peu trop haute et ont hérité de deux minutes de pénalité en même temps. En tribune, leurs parents, présents pour l'occasion, ont levé les bras avec un air surpris, s'offrant déjà l'une des plus belles réactions de 2023.

Tout est absolument parfait !