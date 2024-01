C'est génial: les amis de Luke Littler explosent de joie après sa qualification pour la finale

Le Runcorn Golf Club, qui compte un club de fléchette, est au cœur de l'attention. Et pour cause, puisque c'est là que Luke Littler s'entraîne et joue le plus souvent. Le jeune phénomène de 16 ans vient de se qualifier pour la finale des Mondiaux de Darts, ce qui fait rêver ceux qui le côtoient et les membres de ce fameux club.

Ils se réunissent pour chaque match et ont dévoilé hier des images de leur célébration lorsque le prodige a validé son ticket pour la finale. On y voit tout le monde exulter comme rarement, avec une fierté palpable. "C'est un magicien, il est des nôtres", a même lancé un membre dans les colonnes du Daily Mail.