"C'est qui ce type ?": une ancienne gloire de la NBA hallucine en découvrant une statue... qui ne lui ressemble pas

Dwyane Wade n'est pas n'importe qui. Aux Miami Heat, l''arrière américain, aujourd'hui âgé de 42 ans, a marqué l'histoire du club en remportant trois sacres en NBA. Il a joué 15 saisons sur place et reste aujourd'hui le joueur ayant marqué le plus de points de la franchise. C'est donc tout à fait logiquement que, hier, le club a dévoilé une statue à son effigie, installée à l'entrée de l'enceinte du club.

Il a ensuite été un rien plus sobre dans son discours. "Je ne me suis pas vraiment préparé pour ce moment. Je voulais simplement le ressentir. La vie, ça va si vite. Et c’est rare de vraiment ressentir les choses, parce qu’on pense toujours à ce qui arrive après. Donc je ne voulais pas me préparer, je voulais le ressentir. Et regarder la statue", a-t-il déclaré. La statue, elle, est déjà mythique, mais pas forcément pour les bonnes raisons.