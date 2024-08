C'est surréaliste: le perchiste Armand Duplantis va affronter un sprinteur sur une course de 100m

Le perchiste suédois Armand 'Mondo' Duplantis et le Norvégien Karsten Warholm s'affronteront dans un duel au sprint lors du meeting de la Ligue de Diamant à Zurich, en Suisse, le mercredi 4 septembre prochain, ont annoncé les deux athlètes mercredi.

Duplantis a réalisé une performance époustouflante aux Jeux de Paris la semaine dernière, en remportant l'or au saut à la perche et en améliorant une nouvelle fois son propre record du monde. Warholm, champion olympique du 400m haies à Tokyo, a dû se contenter de l'argent sur la distance cette fois-ci au Stade de France. La victoire est revenue à l'Américain Rai Benjamin.

Le duel entre les deux Scandinaves s'annonce indécis et passionnant. Warholm a couru le 100 mètres en 2017 en 10.49. Un an plus tard, Duplantis n'a pas fait beaucoup moins bien avec un temps de 10.57.