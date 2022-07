Challenge Tour Golf - Bons débuts pour trois Belges au German Challenge

(Belga) Christopher Mivis, Yente Van Doren et James Meyer de Beco ont réalisé une belle première journée lors du German Challenge de golf (Challenge Tour/250 000 euros), qui se déroule à Neuburg an der Donau en Allemagne.

Mivis, 33 ans, a commencé sa compétition avec une carte de 69 coups, dont quatre birdies et un bogey, et pointe à la 17e place ex aequo. Van Doren et De Beco ont réalisé un coup de plus. De Beco, qui a récemment troqué son statut d'amateur pour une carrière professionnelle, a réalisé quatre birdies et deux bogeys. Van Doren lui a réussi cinq birdies mais a dû concéder trois bogeys. Le duo a terminé cette première journée à la 26e place ex æquo. Alan de Bondt n'a pu faire mieux qu'un score de 77 coups et est 143e. C'est le Slovaque Tadeas Tetak et son parcours sans faute de 64 coups qui pointent en tête du classement. Le joueur de 22 ans a devance l'Espagnol Manuel Elvira. Classement après le premier tour: 1. Tadeas Tetak (Slq) 64 -8; 2. Manuel Elvira (Esp) 65; 3. Daniel Brown (Ang) 66, Mateuzs Gradecki (Pol); 5. Max Schmitt (All) 67, Ivan Cantero Gutierrez (Esp) 67, Tom McKibbin (IdN) 67; .... 17. Christopher Mivis (Bel) 69; 26. Yente Van Doren (Bel) 70, James Meyer de Beco (Bel) 70; 143. Alan De Bondt (Bel) 77