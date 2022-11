Challenge Tour - Grand Final - 1er tour: classement après le 1er tour

(Belga) Classement à l'issue du premier tour de la finale du Challenge Tour de golf, d'une dotation de 500.000 euros, jeudi à Majorque:

1. Javier Sainz (Esp) 68 -4 . Eaun Walker (Eco) 68 3. Alexander Knappe (All) 69 . Todd Clements (Ang) 69 . Ko Jeong-wo (Fra) 69 6. Nathan Kimsey (Ang) 70, Maximilian Schmitt (All) 70, Oscar Lengden (Suè) 70, Nick Bachem (All) 70, Jeremy Freiburghaus (Sui) 70, John Parry (Ang) 70, Matthew Baldwin (Ang) 70; ....... 40. Christopher Mivis (Bel) 77 (Belga)