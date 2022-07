Challenger Cup de volley - Les Yellow Tigers en finale dimanche pour remonter en Ligue des Nations

(Belga) La Belgique s'est imposée face à la Colombie en demi-finales de la Challenger Cup de volley féminin samedi à Zadar en Croatie et jouera en finale dimanche (20h00) face soit à la Croatie, soit à Porto-Rico qui s'affronte plus tard dans la soirée (20h00). Le vainqueur montera ou remontra en Ligue des Nations en 2023.

Les joueuses de Gert Vande Broek se sont imposées 3 sets à 1 après avoir concédé la première manche: 21-25, 25-20, 25-21 et 25-16. Britt Herbots a terminé meilleure réalisatrice avec 34 points pour 12 à Manon Stragier et 11 à Marlies Janssens. Nathalie Lemmens a rajouté 7 unités et Silke Van Avermaet 5. Gert Vande Broek a pu compter aussi sur Jodie Guilliams (1), Pauline Martin (1), Elise Van Sas, Celine Van Gestel, Nel Demeyer, Charlotte Krenicky, Jutta Van De Vyver, Britt Rampelberg et Anna Koulberg. Les Colombiennes avaient sorti la France la veille en quarts de finale. Les Yellow Tigers s'étaient qualifiées elles jeudi grâce à leur victoire en quarts de finale sur la République tchèque 3 sets à 0 (25-18, 25-23, 25-15). Dans ce tournoi à huit pays, à élimination directe, disputé à Zadar en Croatie, le vainqueur de ce tournoi retrouve une place en Ligue des Nations 2023. Cette 3e édition de la Challenger Cup revient au calendrier international après deux saisons blanches en raison de la crise sanitaire. La Belgique la dispute pour la première fois après avoir pris la 15e place de la Ligue des Nations synonyme de relégation dans cette Challenger Cup. (Belga)