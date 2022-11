Champion of Champions - Quatrième sacre de Ronny O'Sullivan

(Belga) Le N.1 mondoial Ronnie O'Sullivan a remporté le tournoi Champion of champions de snooker pour la quatrième fois de sa brillante carrière. Dimanche à Bolton, en finale, l'Anglais a battu son compatriote Judd Trump, 3e mondial, 10-6 dans une rencontre au meilleur des 19 frames.

O'Sullivan avait remporté cette épreuve, qui réunit les vainqueurs de tournois au cours de la saison écoulée, en 2013, 2014 et 2018. Il a rapidement pris les devants. Ses breaks de 96, 103, 52, 52 et 88, lui ont permis de mener 6-1. Tenant du titre, Trump, qui a éliminé Luca Brecel au premier tour, a bien réussi un frame parfait de 147 (le 7e de sa carrière) mais n'a pas été en mesure de combler son retard et de renverser la situation. (Belga)