Champion olympique de hockey, John-John Dohmen a failli devenir footballeur: "Herman Van Holsbeek est venu me trouver"

L’ancien capitaine des Red Lions, John-John Dohmen a publié un livre intitulé Game Day. L’ancien meilleur joueur du monde 2016, y raconte son parcours et celui de l’équipe nationale de hockey qui s’est hissée sur le toit du monde. "On est parti de rien et on arrive à une médaille olympique en passant par plein de moments difficiles et je trouvais ça important de le partager."

Champions d’Europe, du monde et olympique : les Red Lions ont tout gagné. "Je m’estime très chanceux de faire partie de cette équipe et d’avoir gagné autant de choses. Je trouve ça magnifique", se réjouit John-John Dohmen.

Parmi tous les trophées qu’il a remportés, le plus beau est, sans hésitation, "le titre olympique parce que c’est le plus grand tournoi pour les hockeyeurs", raconte le joueur du club de l’Orée qui parle de la fierté de gagner la même médaille que "d’autres sportifs extraordinaires".

En 2019, la Belgique est championne du monde. Une fête et un public très nombreux attendaient les Red Lions sur la Grand Place de Bruxelles alors que ceux-ci…ont failli ne pas vouloir y aller.

"On a d’abord refusé d’aller à la Grand Place, on a cru qu’il n’y aurait personne. C’était en hiver, un mardi midi pendant les examens donc on s’était dit qu’il n’y aurait personne. On y est quand même allé et c’était rempli", se rappelle Dohmen en parlant de ce qu’il considère comme étant son "plus beau souvenir de joueur de hockey".

Des souvenirs et une carrière qui auraient pu ne jamais avoir lieu si John-John s’était lancé dans son premier amour de sport : le football. "Je faisais du foot à l’école et à la maison, j’adorais ça", confie le hockeyeur. "Mes parents m’ont inscrit au hockey parce que c’était dans la tradition familiale, j’ai tout de suite accroché et je n’ai jamais commencé le foot", ajoute-t-il encore.

Pourtant, le jeune John-John se débrouillait bien avec un ballon, au point d’être repéré par Herman Van Holsbeek, l’ancien directeur sportif du Sporting d’Anderlecht. Une rencontre improbable qui s’est déroulée alors que l’équipe de l’école de John-John, dont il faisait partie, gagnait régulièrement des tournois inter-écoles. "Herman Van Holsbeek est venu me trouver à ce moment-là", se rappelle-t-il.

Finalement, le natif d’Anderlecht commencera une carrière en maniant la balle avec un stick, pour le plus grand plaisir de tout le hockey belge.