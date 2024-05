Champion olympique du 200m brasse à Montréal en 1976, l'Ecossais David Wilkie est décédé

Wilkie compte aussi une autre médaille olympique en argent (100m brasse à Montréal en 1976) et trois titres mondiaux ( sur 100m brasse en 1973 à Belgrade et sur 100 et 200 brasse à Cali en 1975).

A Montréal, il avait réalisé un véritable exploit en pulvérisant le record du monde de plus de 3 secondes en finale (passant de 2:18.21 à 2:15.11). Son record allait tenir six ans.