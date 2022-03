Championat du monde de volley (d) - Les Yellow Tigers opposées aux Pays-Bas, à l'Italie, Porto-Rico, au Cameroun et au Kénya

(Belga) La Belgique a été versée dans le groupe 1 du championnat du monde féminin de volley, qui aura lieu du 23 septembre au 15 octobre aux Pays-Bas et en Pologne. Les Yellow Tigers, 13e au classement mondial, affronteront au 1er tour l'Italie (FIVB 6), championne d'Europe en titre, les Pays-Bas (FIVB 10), Porto-Rico (FIVB 17), le Cameroun (FIB 20) et le Kénya (FIVB 27). La Belgique jouera ses matches à Arnhem, aux Pays-Bas.

Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés la 2e phase de groupe où les équipes seront réparties en deux poules de huit. Suivront ensuite les quarts de finale, les demi-finales et la finale. "Grâce à nos bons résultats en Ligue des Nations, nous évitons des grosses nations comme le Japon, l'Allemagne ou la République dominicaine", avance Gert Vande Broek, le sélectionneur belge. "L'Italie et les Pays-Bas sont les favoris de notre groupe. Notre ambition sera d'atteindre la 2e phase de groupes. On verra alors ce qui suivra. Je suis content pour nos supporters qui pourront venir nous voir jouer aux Pays-Bas, et pour l"équipe, car ce tirage au sort rend le rêve de Coupe du monde un peu plus réel". Les Yellow Tigers, éliminées en 8es de finale du dernier par l'Euro par l'Italie, disputeront le Mondial pour la 4e fois de leur histoire, après les éditions 1956 (13e), 1978 (22e) et 2014 (11e). (Belga)