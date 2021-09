Championnat d'Europe de volley - Première victoire pour les Red Dragons, vainqueurs 3-0 de la Grèce

(Belga) La Belgique (FIVB 22) s'est imposée 3 sets à 0 (25-16, 25-22 , 25-22) fqce à la Grèce dans son troisième match du championnat d'Europe masculin de volley, samedi à la Tauron Arena de Cracovie, en Pologne.

C'est la première victoire de Red Dragons, qui avaient été battus 3 sets à 1 (25-13, 25-18, 21-25 et 25-20) face à la Serbie (FIVB 9), tenante du titre, jeudi pour leur entrée en lice dans cet Euro également disputé en République tchèque (Ostrava), en Finlande (Tampere) et en Estonie (Tallinn). Vendredi, les Belges s'étaient inclinés 3-2 (25-23, 25-22, 20-25, 18-25, 15-13.) face au Portugal (FIVB 40). La Belgique est actuellement 2e de son groupe avec 4 points. Les troupes de Fernando Munoz, versées dans le groupe A, joueront leur prochaines rencontres face à la Pologne (FIVB 2) lundi à 20h30 et enfin l'Ukraine (FIVB 24) mardi à 20h30. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Les groupes A et C se croisent (1er contre 4e et 2e contre 3e) en huitièmes et en quarts à Gdansk en Pologne. Les poules B et D se croisent à Ostrava. Le dernier carré est prévu les 18 et 19 septembre à Katowice, en Pologne. La Belgique, qui dispute son sixième Euro de rang, avait été éliminée en huitièmes de finale en 2019, battue 3-2 par l'Ukraine. En 2017, les Red Dragons ont perdu, contre la Serbie, le match pour la médaille de bronze. (Belga)