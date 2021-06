Championnat d'Europe EBU dames des super-légers - Djemilla Gontaruk battue par l'Ukrainienne Olena Medvedenko

(Belga) Notre compatriote Djemilla Gontaruk (29 ans, 16 victoires, 8 défaites, 2 nuls) n'est pas devenue championne d'Europe EBU des super-légers (- 63,503 kg) samedi au Stade de la Cité de l'Oie à Visé. Jamais dans le coup, elle s'est en effet nettement inclinée aux points face à l'Ukrainienne Olena Medvedenko (27 ans, 11 victoires, 8 défaites). Le titre était vacant.

Le juge-arbitre Daniel Vandewiele a accordé huit des dix rounds (98-92) à Mevedenko, le juge français André Pasquier sept (97-93) et le juge belge Philippe Wouters, six (96-94). La ceinture EBU à été remise à Olena Medvedenko, très émue, par la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny. Aucun combat de boxe ne s'était plus disputé en plein air sur un stade de football en Belgique, depuis le mémorable championnat d'Europe des poids moyens Cyrille Delannoit - Marcel Cerdan, où le Belge avait détrôné le futur champion du monde français devant près de vingt mille spectateurs, le 23 mai 1948 au Stade du Heysel. (Belga)