Championnat du monde de snooker - Mené 14-16, Ronnie O'Sullivan élimine Selby 17-16 et rejoint Kyren Wilson en finale

(Belga) Ronnie O'Sullivan (WS-6) s'est hissé pour la septième fois de sa carrière en finale du championnat du monde de snooker, vendredi soir au Crucible Theatre de Sheffield. L'Anglais éliminé dans la seconde demi-finale son compatriote Mark Selby (WS-7) 17 frames à 16 après avoir été mené 14-16. En finale, jouée samedi et dimanche au meilleur des 35 frames, "The Rocket" sera opposé à son compatriote Kyren Wilson (WS-8) qui a aussi éliminé par le plus petit écart le qualifié écossais Anthony McGill (WS-39) 17-16.

O'Sullivan va tenter à 44 ans de remporter un sixième titre mondial, après 2001, 2004, 2008, 2012 et 2013. Il s'est incliné en finale en 2014 contre Selby. Avec un 37e titre dans un tournoi important (ranking), O'Sullivan peut devenir dimanche le seul détenteur du record qu'il partage avec l'Écossais Stephen Hendry. Wilson dispute à 28 ans sa première finale. . (Belga)